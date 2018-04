Biancamano, Tribunale sospende giudizio su concordato preventivo Aimeri

(Teleborsa) - Biancamano S.p.A. rende noto che ieri (12 aprile 2018) si è tenuta innanzi al Tribunale di Milano ed alla presenza dei Commissari Giudiziali, l'udienza collegiale di omologa relativa alla domanda di concordato preventivo depositata dalla controllata Aimeri Ambiente S.r.l. in c.p., al termine della quale il Tribunale ha trattenuto il giudizio in decisione.



La società provvederà ad informare tempestivamente il mercato in merito ad ogni sviluppo di rilievo.



Intanto a Piazza Affari il titolo Biancamano sta registrando una performance positiva dell'1,83%.







