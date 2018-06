Biesse, HSD rinvia la quotazione nella seconda metÃ  del 2018

(Teleborsa) - "Considerate le condizioni di mercato", Biesse e la controllata HSD hanno deciso di posticipare l'operazione di quotazione delle azioni di HSD S.p.A sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel secondo semestre del 2018.



Lo sbarco in Borsa, nel segmento STAR, della società operante nella progettazione, produzione e commercializzazione di elettromandrini e componenti tecnologicamente avanzati destinati a macchine utensili per la lavorazione del legno, metallo, materiali compositi, vetro e pietra, era prevista nella prima metà dell'esercizio in corso.

