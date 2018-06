Biesse ritira la domanda di quotazione delle azioni HSD

(Teleborsa) - Giornata no per Biesse che a Piazza Affari cede il 2,30%.



La società attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la lavorazione del legno, vetro/pietra e materiali avanzati quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e la sua controllata HSD - società operante nella progettazione, produzione e commercializzazione di elettromandrini e componenti tecnologicamente avanzati (smart devices) destinati a macchine utensili per la lavorazione del legno, metallo, materiali compositi, vetro e pietra - rendono noto che sull'intenzione di rinviare l'operazione di quotazione delle azioni di HSD nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana al secondo semestre del 2018, hanno provveduto a ritirare la domanda a CONSOB di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto presentata lo scorso 26 marzo 2018.

