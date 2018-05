BIM, ok di Consob a OPA Trinity. Al via il 28 maggio

(Teleborsa) - Via libera di Consob all'OPA di Trinity sulle azioni di Banca Intermobiliare (BIM).



La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato il documento relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie dell'Istituto italiano fissata a 0,22411 euro per azione.



Il periodo di adesione avrà inizio il 28 maggio 2018 e terminerà il 22 giugno 2018, estremi inclusi (salvo proroghe).











