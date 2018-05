Bio-on ancora sugli scudi. Piace accordo con Maire Tecnimont

(Teleborsa) - L'accordo con Maire Tecnimont continua a sostenere i titoli Bio-on, anche oggi in forte rialzo a Piazza Affari (+6,43%) e con volumi di scambio decisamente al di sopra della media giornaliera mensile.



Bio-on e Maire Green Chemicals, controllata di Maire Tecnimont, hanno sottoscritto un patto di investimento che regola l'entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (Urea Coating) con partecipazione paritaria al 50%. U-Coat è una nuova società costituita da Bio-on dedicata alla produzione e commercializzazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento dell'urea come fertilizzante.





Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 35,15 e successiva a quota 37,75. Supporto a 32,55.





