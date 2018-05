Bio-on corre a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per Bio-on che fa un balzo 5,83% a 31,75 euro per azione.A dare vigore al titolo il patto sottoscritto dacontrollata di Maire Tecnimont e Bio-on che hanno sottoscritto un patto di investimento che regola l'entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (Urea Coating) con partecipazione paritaria al 50%.U-Coat è una nuova società costituita da Bio-on dedicata alla produzione e commercializzazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento dell'urea come fertilizzante.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,22 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32,82. Il peggioramento di Bio On è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,68.

