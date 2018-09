Bio On in rally, presenta nuova business unit FDM

(Teleborsa) - Brilla Bio on a Piazza Affari, mostrando un guadagno del 7,11%, dopo aver presentato la nuova business unit Fashion Development Material (FDM) specializzata nello sviluppo di nuovi materiali ad alta tecnologia destinati all'industria della moda e del lusso, basati sulla bioplastica Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, si nota che la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,58%, rispetto a -0,97% del FTSE Aim Italia).



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 46,78 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 48,93. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 51,08.



