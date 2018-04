Bio-on, nuova linea di ingredienti cosmetici basati su bioplastica biodegradabile

(Teleborsa) - Ottimo avvio di seduta per Bio-on, in rialzo dell'1,64% a 27,85 euro sul mercato AIM di Borsa Italiana.



La società ha presentato una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare basati sulla bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%.







