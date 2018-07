BioDue acquista il 43,42% in Farcoderma

(Teleborsa) - L'Amministratore Roberto Nisica di BioDue, in forza di delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, ha formalizzato l'acquisizione per l'importo di euro 1.350.000 della quota del 43,42% in Farcoderma, società di produzione di Integratori Alimentari, Dispositivi Medici, Cosmetici e Mangimi ad uso veterinario con stabilimenti produttivi nella provincia di Bergamo.



Lo fa sapere BioDue con una nota spiegando che "sono in corso di negoziazione gli accordi che porteranno alla condivisione di un piano industriale nonché all'acquisizione del controllo di Farcoderma da parte di BioDue".



L'ulteriore costo che BioDue sosterrà per l'acquisizione del controllo in Farcoderma non sarà superiore ad euro 1.650.000.



L'operazione viene finanziata sia mediante le risorse della Società che mediante indebitamento finanziario a medio termine.

