Biotecnologie, ENEA inventa metodo per produrre zafferano

(Teleborsa) - ENEA ha brevettato un metodo biotecnologico per produrre in grandi quantità, a basso costo e con alti livelli di purezza le molecole di colore giallo-rosso dei fiori di zafferano, le cosiddette "crocine", utilizzate storicamente come coloranti in pittura e ingredienti alimentari, ma che vantano anche proprietà antiossidanti e funzioni protettive nei confronti di malattie degenerative della retina e di alcune forme tumorali.



"Questa invenzione appare come l'unica via per produrre crocine in grandi quantità, in considerazione dell'impossibilità di ottenerle tramite sintesi chimica e della stagionalità della pianta che fiorisce solo una volta l'anno" - spiega la ricercatrice del Laboratorio Biotecnologie dell'ENEA Olivia Costantina Demurtas, una delle autrici del brevetto -. "Inoltre - continua Demurtas - il metodo che abbiamo messo a punto consente di ottenere pigmenti a costi fino a 100 volte inferiori rispetto a quelli di origine naturale e con livelli di purezza tali da consentirne l'utilizzo anche in biomedicina".



Il sistema brevettato da ENEA ha permesso anche di individuare metodi innovativi di ingegneria genetica per produrre le crocine in batteri, lieviti o piante diverse dallo zafferano. Inoltre, grazie a studi sulle molecole biologiche, ENEA e l'Università di Castilla-La Mancha hanno identificato una serie di geni coinvolti nella produzione delle crocine. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di caratterizzazione di uno zafferano selvatico, che accumula crocine anche nella parte gialla di altri organi oltre che negli stimmi, sono stati pubblicati sulla rivista "Scientific report" del gruppo Nature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA