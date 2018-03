Bitcoin a picco dopo la stretta di Stati Uniti e Giappone

(Teleborsa) - Tornano le vendite sul Bitcoin, che si allontana di molto dal top di 11.650 dollari toccato la scorsa ottava.



Secondo la piattaforma Coindesk la criptovaluta con la maggior capitalizzazione di mercato al mondo sta viaggiando poco sotto quota 9.000 dollari, con un ribasso dei oltre tre punti percentuali e dopo aver toccato i minimi da un mese a 8.371 dollari.



A frenarla le nuove regolamentazioni annunciate dalla Securities and Exchange Commission. La Consob statunitense ha avvertito che gli operatori che offrono servizi di scambio su "asset digitali che risultano esser titoli" dovranno registrarsi.



Nel frattempo il Giappone ha ordinato il blocco delle operazioni a due piattaforme di cyberdivise. Secondo l'Agenzia nipponica che vigila sui servizi finanziari una di queste due entità, la Fsho "non ha un sistema efficace di controllo degli scambi e non ha formato i suoi dipendenti", mentre l'altra, la Bit Station "ha distratto dei depositi di moneta virtuale di alcuni clienti per propri fini".



L'autorità ha ordinato ad entrambe la sospensione delle operazioni per un intero mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA