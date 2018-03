Bitcoin sotto pressione su voci nuove restrizioni

(Teleborsa) - Giornata nera per il Bitcoin, che sta cedendo quasi 3,5 punti percentuali a 8.594 dollari.



A zavorrare l'asset indiscrezioni di stampa secondo le quali la Financial Services Authority (FSA) giapponese avrebbe deciso di bloccare la piattaforma di scambi di criptovalute Binance in quanto priva di licenza.



Immediata la smentita da parte del Chief Executive Officer di Binance, Changpeng Zhao, che ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta aggiungendo di aver intrapreso un "dialogo costrittivo" con la FSA.

