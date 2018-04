BlackRock, buona la prima

(Teleborsa) - BlackRock inaugura nel migliore dei modi la nuova earning season statunitense. Il più grande asset manager al mondo, nonché primo nome di spicco di Wall Street ad alzare il velo sul bilancio in questa nuova tornata di trimestrali USA, ha chiuso i primi tre mesi del 2018 con un utile netto di 1,09 miliardi di dollari, o 6,68 dollari ad azione, in crescita del 28% rispetto agli 859 milioni di dollari, o 5,21 dollari ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Il dato, favorito in parte dalla minore imposizione fiscale, batte le attese degli analisti di 6,39 dollari ad azione.



I ricavi totali sono saliti del 16% a 3,6 miliardi a fronte dei 3,40 miliardi del consensus.



Prosegue dunque il momento positivo della big della finanza, che anche nel quarto trimestre aveva annunciato conti al di sopra delle attese.



Il titolo, tuttavia, non si infiamma in Borsa, limitando la risalita al Nasdaq entro il mezzo punto percentuale. Va comunque precisato che le azioni BlackRock hanno guadagnato da inizio anno il 2,3%, sovraperformando l'indice S&P500, che invece è in lieve calo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA