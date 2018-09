Blue Air: nuovi voli diretti per Cracovia, Stoccarda e Venezia

(Teleborsa) - Dalla prossima stagione invernale, saranno operativi i nuovi collegamenti diretti della compagnia aerea Blue Air Torino-Cracovia, Torino-Stoccarda e Torino-Venezia.



Grazie a questi nuovi voli Blue Air arricchisce il proprio network, servendo dalla base di Torino 18 destinazioni nella stagione invernale e collegando la città con 8 paesi europei e 7 regioni italiane.



La base Blue Air di Torino, già composta da 4 Boeing 737, si amplia e diversifica con l'aggiunta di un aeromobile ATR da 68 posti, garantendo flessibilità per servire ogni tipo di traffico, compreso quello regional.



Torino viene collegata così per la prima volta con volo di linea con Cracovia, destinazione polacca con un potenziale di traffico sia incoming che outgoing e con Venezia, favorendo i collegamenti sulla dorsale est-ovest. Il nuovo volo per Stoccarda rappresenta un comodo collegamento tra il Piemonte e il sud della Germania in ottica prevalentemente d'affari, ma con la possibilità di servire anche un traffico turistico verso le località piemontesi più amate dalla clientela tedesca.



Inoltre, rispetto alla scorsa stagione invernale, la compagnia incrementa le frequenze per Alghero, Bari, Lamezia Terme e Napoli.

