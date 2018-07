Blue Panorama due nuovi aerei: il quinto Boeing 737 e un B 767 incrementano flotta

(Teleborsa) - Con l'arrivo del suo quinto Boeing 737-800 Next Generation e di un B767-300ER (Extended Range) Blue Panorama Airlines rinnova e incrementa la propria flotta. Operazione resa possibile grazie al supporto del nuovo azionista, il Gruppo Uvet.



"Gli investimenti nella compagnia del Gruppo Uvet - ha dichiarato Giancarlo Zeni, Amministratore delegato di Blue Panorama Airlines - stanno infatti permettendo di rinnovare la flotta e incrementare i servizi di bordo per offrire ai nostri passeggeri una condizione di viaggio sempre più piacevole e rilassante, migliorando la customer experience complessiva".



Il Gruppo Uvet, costituito nel 1950. è polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi d'affari, mobility, turismo, incoming ed eventi corporate. Coordina una pluralità di società che hanno generato nel 2017 un giro d'affari di 2,6 miliardi di euro occupando più di 1500 dipendenti.

