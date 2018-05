BMW, risultato trimestrale in chiaroscuro

(Teleborsa) - Risultati a due velocità per BMW, colosso automobilistico tedesco. I conti del Gruppo nel primo trimestre 2018 appaiono solidi nnostante il calo del fatturato.



Salgono a 2,3 miliardi di euro gli utili netti, con un incremento pari all'1,2% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, quando erano stati 2,27 miliardi.



Scendono invece del 5,1% i ricavi a 22,69 miliardi di euro. Secondo la società la causa va ricercata negli effetti sfavorevoli dovuti ai tassi di cambio.



In calo anche il margine operativo netto (EBIT), sceso a 2,73 miliardi dai 2,82 miliardi dell'anno scorso.



Il risultato si riflette sull'andamento del titolo BMW a Francoforte, al momento in perdita del 2,31%.

