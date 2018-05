BNP Paribas, calano gli utili nel primo trimestre

(Teleborsa) - Trimestrale in ribasso per BNP Paribas, Gruppo francese tra i leader mondiali nei servizi finanziari. Pesano sui risultati del primo trimestre gli effetti di spese straordinarie e cambi sfavorevoli.



In calo gli utili netti del Gruppo, giù del 17% dall'anno precedente a 1,57 miliardi di euro. Il risultato si mostra però in linea con le attese degli analisti che avevano indicato 1,55 miliardi.



Al di sotto delle attese il dato sui ricavi, attestati a 10,8 miliardi contro gli 11,4 previsti dal mercato ed in calo del 4,4% dal 2017.



Anche l'utile operativo, a 1,91 miliardi di euro, risulta in flessione a fronte dei 2,54 miliardi dell'anno passato.



"In Europa siamo ancora in un contesto di bassi tassi d'interesse, ed in questo trimestre ha influito negativamente sull'evoluzione generale" - ha dichiarato Lars Machenil, direttore finanziario di BNP Paribas - nonostante abbia "notato una forte crescita del mercato bancario".



I risultati non convincono gli investitori, con il titolo BNP Paribas che al momento perde a Parigi il 2,60%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA