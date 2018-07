â€‹Bnp Paribas, accordo con Telepass per i pagamenti in mobilità

Bnl e Arval Gruppo Bnp Paribas, insieme a Telepass, hanno siglato una partnership per i pagamenti in “mobilità 4.0”, che punta sulla tecnologia e l’innovazione come leve di concreta utilità per i consumatori. Questa iniziativa è stata pensata, informa un comunicato, inoltre, per essere già in linea con la futura introduzione della fatturazione elettronica, facilitando molto le attività contabili e fiscali degli imprenditori. Una nuova offerta per interessare quei milioni di automobilisti che, per esigenze private e professionali, utilizzano servizi di mobilità, non solo sulle autostrade.



Il servizio Telepass X Biz – Powered with Bnl, studiato per le imprese (micro, piccole, medie aziende; artigiani; ditte individuali; singoli operatori economici; professionisti, etc.), integra i servizi Telepass Fleet con un conto corrente business Bnl e, principale novità, con un fido di 500 euro per dispositivo che consente la dilazione dei costi del rifornimento delle auto aziendali. Diversamente da quanto avviene di solito, tale fido non prevede un tasso d'interesse ma un costo fisso, particolarmente competitivo, di 50 centesimi di euro al mese. Telepass X Biz dà inoltre diritto allo sconto di un intero canone mensile di noleggio a lungo termine Arval che, oltre all'auto nuova, include anche tutti i servizi necessari per una mobilità senza pensieri (manutenzione, assicurazione, assistenza, etc.).



Per privati e famiglie, invece, è stato pensato Telepass Pay X – Powered with Bnl, un conto corrente e una carta di pagamento che, attraverso l'App Telepass Pay, consente transazioni veloci e sicure nel mondo della mobilità. L'offerta è completata dal servizio ArvalforM", innovativa piattaforma online per l'assistenza alle auto di proprietà presso la rete di officine selezionate da Arval sulla base di qualità e professionalità.



«L’idea è di rendere la nostra Banca non solo il partner finanziario sempre più affidabile ed attento dei nostri clienti, ma una vera e propria piattaforma anche di servizi extra-bancari, selezionati tra i ‘leader’ di settore - ha dichiarato Marco Tarantola, vice direttore Generale di Bnl e Responsabile della divisione Commercial e Private Banking. Fino ad oggi abbiamo visto player globali non bancari affacciarsi sulla scena dei servizi finanziari; in tale scenario, abbiamo voluto estendere la nostra offerta ad ulteriori servizi legati alla quotidianità di privati, imprenditori e professionisti. Con questo spirito e con orgoglio abbiamo quindi unito le forze per ‘combinare’ e ‘aggregare’ le competenze tecnologiche ed innovative di BNL con quelle altrettanto evolute di Telepass e di Arval sul mondo della mobilità, facilitando ed innovando l’esperienza di acquisto dei clienti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA