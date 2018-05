Bollette, 9 italiani su 10 non conoscono i propri consumi

(Teleborsa) - "Quanta energia elettrica e quanto gas si consuma nella tua famiglia?". Sono ben 9 su 10 gli italiani che affermano di non saper rispondere ad un tale domanda. Il dato emerge da un'analisi di Facile.it, che rivela come su 225.000 domande ben l'89% dei rispondenti dichiara di non conoscere i propri consumi energetici, nonostante i sempre maggiori obblighi informativi cui sono sottoposti gli operatori di mercato.



Solo di 13,1% degli intervistati risponde di essere consapevole del proprio consumo di energia elettrica, mentre la percentuale cala ulteriormente quando si parla di consumo di gas, attestandosi all'8,3%.



A livello regionale conquistano il podio per le percentuali più elevate di utenti consapevoli Molise (15%), Veneto (13,3%) e Trentino (12,8%). Le posizioni più basse sono occupate invece da Campania (8,4%), la Sicilia (9,1%) e la Calabria (9,6%).



Guardando alle grandi città, le più consapevoli risultano essere Milano (12,95%), Firenze (12,07%) e Genova (12,04%), mentre quelle con le percentuali più basse sono Napoli (7,49%), Torino (9,56%) e Bari (9,75%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA