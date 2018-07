Bombardier ha annunciato la firma di un ordine per 4 CRJ900

(Teleborsa) - Bombardier ha annunciato la firma di un ordine per quattro nuovi CRJ900 regional jet destinati alla compagnia aerea nazionale dell'Uganda. L'ordine ha un valore approssimativo di 190 milioni di dollari. Uganda Airlines opererà con CRJ900 in configurazione da 76 posti, che includono 12 posti in prima classe.



Attualmente sono 21 gli operatori aerei africani che stanno volando con 58 aeromobili della serie CRJ. Bombardier ha firmato ordini per un totale di 1957 aeromobili dei vari modelli di CRJ regional jet.

