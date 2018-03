BOMI Italia chiude 2017 con utile in forte crescita

(Teleborsa) - Trend di crescita confermato per Bomi Italia , leader della logistica biomedicale e della tecnologia per la tutela della salute, che chiude l'esercizio 2017 con un forte aumento degli utili.



Il bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto consolidato pari a 2,7 milioni di euro (incremento del 91% rispetto al 2016), con un utile netto di competenza di 2 milioni di euro (incremento del 349%).



Mostra un +17% rispetto al precedente esercizio il valore della produzione consolidata, attestato a 117,8 milioni di euro. Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 11 milioni di euro (al netto delle componenti straordinarie) ed in netta crescita (27%) rispetto al 2016.



Posizione finanziaria netta consolidata (PFN) pari a 25,5 milioni di euro contro i 15,9 milioni dell'anno precedente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA