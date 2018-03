Bomi Italia verso aumento di capitale da 4,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale a pagamento.



L'operazione, si legge in una nota, ha un valore di 4,999 milioni di euro e prevede l'emissione di massime 1,7 milioni di nuove azioni prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione.



La ricapitalizzazione "è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi strategici e di crescita della società e del suo business. In particolare, attraverso l'Aumento di Capitale, il Gruppo Bomi intende dotarsi di mezzi finanziari per proseguire la propria strategia di crescita e di sviluppo", spiega la società attiva nel settore della logistica biomedicale.



Il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento sarà determinato dall'organo amministrativo tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Bomi e considerata la prassi di mercato per operazioni similari.



Bomi precisa inoltre di aver già ricevuto manifestazioni di interesse a sottoscrivere l'aumento da taluni azionisti della società per complessivi circa 3,5 milioni di euro.









© RIPRODUZIONE RISERVATA