Bomi si espande in Colombia

(Teleborsa) - Bomi Italia ha perfezionato il closing dell'acquisizione di ulteriori quote delle controllate in Colombia per un importo di 550 mila euro.



La società leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute giunge così a una quota partecipativa del 90% di Bomi Colombia mediante l'acquisizione di una quota aggiuntiva pari al 10%.



Raggiunge invece una quota del 100% di Biocarrier, azienda attiva nel settore della gestione del trasporto di prodotti biomedicali, acquisendone la quota residua del 20%.



Nel 2017 le società colombiane e la società peruviana "Biomedical Logistics" controllata al 51% da Bomi Colombia, hanno realizzato un fatturato pari a circa 8 milioni di euro con EBITDA pari a circa il 15% ed una PFN di circa 2,5 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA