Boom di matrimoni a settembre

(Teleborsa) - Settembre è il mese che segna l'arrivo dell'autunno ma è anche il mese più gettonato dagli sposi, con una percentuale che si attesta al 18,3% del totale delle nozze celebrate durante l'anno.



Secondo un'indagine realizzata da Matrimonio.com, portale leader nel settore nuziale, le date più gettonate per dirsi "Sì" sono quelle in cui il clima è più favorevole, mentre si verifica un calo da novembre a marzo. Se fino a qualche anno fa i mesi più amati dalle spose erano giugno e luglio, oggi i coniugi preferiscono settembre.



L'evoluzione del profilo degli sposi impone un cambio di rotta nel settore Wedding: le nuove coppie Millennials, quella generazione nata tra i primi anni Ottanta e il 2000, vogliono un matrimonio meno "ingessato", più autentico e originale, in cui sono loro a prendere le decisioni, non più i loro genitori. È chiaro che gli sposi di oggi sono più maturi e hanno le idee più chiare: invitano di più i loro amici e meno quelli dei genitori, cosa che implica l'abbassamento dell'età media degli invitati. Inoltre, approfittano dei mesi estivi per celebrare l'addio al nubilato e celibato in località esotiche, mentre completano gli ultimi preparativi per il grande giorno, con un occhio sempre attento ai social.







