Borsa, AIM Italia opportunitÃ  di crescita a doppia cifra per le PMI

(Teleborsa) - E' stato presentato oggi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, l', il mercato di Borsa Italiana disegnato per le PMI, elaborato dall'Ufficio Studi di IR Top Cobsulting.Trend in forte crescita per leanche nel 2018:in soli sei mesi ed un secondo semestre che si preannuncia altrettanto favorevole grazie al credito d'imposta del 50% garantito dalla Legge di Bilancio 2018;nel capitale in gran parte esteri (76%); 4 miliardi di raccolta totale, di cui 3,5 miliardi dalle IPO e circa 500 milioni da operazioni sul mercato secondario.Abbiamo intervistato, cui abbiano chiesto quali sono i numeri di questo mercato."Oggi il mercato AIM è un mercato che vede le, quindi da gennaio, con, doppie rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha spiegato la manager,"Un altro dato interessante è legato ai: vediamo ricavi 2017 +11%, EBITDA +28% e numero dipendenti +12%", ha affermato Lambiase, parlando di "un segnale di forte crescita delle aziebde che sobo quotate sul mercato AIM"."La raccolta anche è in aumento e segna un +36% rispetto allo scorso anno".