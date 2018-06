Borse, la guerra dei dazi Usa-Cina spaventa i listini: Milano giù

Piazza Affari in forte calo in avvio dopo il tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori di una guerra commerciale tra Cina e Usa, dopo gli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari minacciati da Donald Trump. Il primo Ftse Mib cede l'1,37% a quota 21.797 punti. In calo anche gli altri listini europei: Francoforte in calo dell'1,67%, Londra dell'1,06% e Parigi dell'1,36%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a 223 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,58%.



A Piazza Affari, tutte le Blue Chip mostrano una performance negativa. Tra i peggiori Prysmian che scivola del 3,68%. In apnea CNH Industrial che arretra del 2,94%. Tonfo di Brembo che mostra una caduta del 2,04%. Lettera su Fineco, che registra un importante calo del 2,35%.



Giornata nera per i principali listini asiatici. Tokyo perde l'1,77%, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi. A picco gli indici di Shanghai, che perde il 3,45%, e Shenzen, che crolla del 5,42%. Sulla stessa linea l'indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong (-3,45%).



Segno rosso che domina anche tra le altre piazze asiatiche con Seoul che va giù dell'1,63%. Sulla stessa linea Taiwan (-1,65%), Bangkok (-1,30%) e Jakarta (-1,85%).









