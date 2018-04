Borsa di Tokyo senza slancio. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale sulla parità per la borsa di Tokyo, che chiude la seconda giornata della settimana senza colore con l'indice Nikkei che lima lo 0,06% finendo a 21.847 punti. Il più ampio paniere Topix cede lo 0,36% a 1.729 punti.



In calo i mercati cinesi, con Shanghai che registra una flessione dello 0,59% e Shenzhen dell'1,33%. Hong Kong segna un -0,07%, Seul un -0,15% mentre Taiwan pere l'1,32%.



Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Kuala Lumpur avanza dello 0,17%, Jakarta dello 0,11%, Singapore dello 0,29% mentre Bangkok arretra dello 0,33%.



Mumbai sui livelli della vigilia +0,05%, così come Sidney +0,02%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA