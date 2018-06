Il Fatto si prepara a sbarcare in Borsa sull'AIM Italia

Il Fatto quotidiano arriva in Borsa. Editoriale Il Fatto, la società che pubblica il giornale diretto da Marco Travaglio, ha avviato le attività propedeutiche alla quotazione su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.



Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato: «Negli ultimi anni la Editoriale Il Fatto ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con l'obiettivo di diventare una media company a 360 gradi. Si apre ora per noi una fase molto significativa, che ci porterà a raccogliere risorse per sviluppare ulteriormente le business unit più innovative come Loft, la nostra piattaforma di contenuti per la tv, e ad adottare un approccio sempre più "data driven", grazie alla collaborazione con le piattaforme pubblicitarie più sofisticate».



I principali azionisti della società sono Cinzia Monteverdi e Antonio Padellaro, entrambi con il 16,26%. Chiare Lettere e Edima detengono ciascuno l'11,34% del capitale della società, seguiti da Francesco Aliberti con il 7,35%. Editoriale Il Fatto detiene azioni proprie pari al 25,67% del capitale sociale.



