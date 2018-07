Borsa Italiana, Jerusalmi: a fine agosto tante IPO

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, è ottimista per il futuro. "Se le cose vanno come speriamo e come pensiamo, a fine agosto avremo già fatto tante IPO quante nell'intero 2017. È vero che sono quasi tutte sull'AIM ma le dimensioni sono anche figlie delle condizioni attuali del mercato - ha spiegato il top manager a margine dell'Healthcare Forum - . Quello che conta è che il processo stia continuando a un ritmo molto migliore rispetto allo scorso anno. Di grandi aziende da quotare in Italia non ce ne sono poi tante, ma qualcuna speriamo possa arrivare già quest'anno. Altre sicuramente arriveranno l'anno prossimo". Durante il secondo semestre "dovrebbero esserci quotazioni anche sull'MTA e credo che l'anno si chiuderà molto bene".



Il settore farmaceutico non viene "apprezzato nella sua dimensione perché mancano aziende con grandissimi brand internazionali, molto conosciute. Però è pieno di società che producono farmaci per conto terzi. Crediamo che arriveranno altre società in Borsa". E' "deludente il numero delle quotazioni che sono solo 13. Ci aspettiamo che ci siano spazi per altri approdi sul mercato" - ha concluso Jerusalmi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA