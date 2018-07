Borsa Italiana, Lunghi: "AIM inizia a dare numeri importanti e segnali attesi"

(Teleborsa) - L'AIM è un mercato per le PMI in cui Borsa Italiana LSEG ha sempre scommesso e, dopo una partenza al rallentatore, ora sta dimostrando tutte le sue potenzialità. Fra i fattori di successo la maggiore, une le misure introdotte dal governo (). Lo ha dettoin una intervista rilasciata a Teleborsa."Abbiano sempre creduto moltissimo in questo mercato, un mercato adatto alle aziende di piccola e media dimensione, con importanti progetti di crescita", ha affermato la responsabile di Borsa Italiana."Propone una regolamentazione equilibrata - ha spiegato - un accesso semplificato alla Borsa, quindi crediamo che sia un'opportunità importante per le imprese italiane"."Forse i tempi di realizzazione, crescita, di visibilità i tempi con cui è cresciuto sono stati pi lenti rispetto a quello che ci attendevamo, ma finalmente sta dimostrando i numeri e credo che tante aziende lo utilizzeranno"."Indubbiamente un aumento della cultura dell'equity, le imprese italiane hanno compreso che l'accesso al mercato dei capitali ed all'equity può fare la differenza in termini di crescita, in termini di visibilità e di credibilità di competitività sui mercati di riferimento ed attrazione talenti", ha spiegato Lunghi."Ogni volta che si quota una nuova azienda nelle filiere, nei settori, nei territori viene notato e sta anche scatenando un certo effetto imitativo", ha aggiunto."Le iniziative introdotte dal governo sono state molto importanti - ha sottolineato - parlo dei piani individuali di risparmio (PIR) su tutti, che hanno generato una popolazione di investitori attenti all'investimento in Italia ed attenti all'investimento in PMI. L'ultima iniziativa, il credito d'imposta sui costi di quotazione sulle piccole e medie imprese introdotte con la Legge di Bilancio 2018 sicuramente sta stimolando la riflessione di questo tipo di aziende".