Borsa Mediterranea del Turismo, Trenitalia presenta il treno regionale Rock

(Teleborsa) - A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove protagoniste saranno, anche quest'anno, le Agenzie di Viaggio.



L'evento fornisce una preziosa occasione a Trenitalia per confrontarsi e presentare le prossime novità commerciali dei servizi Frecce, InterCity e Regionali.



La società di trasporto del Gruppo FS Italiane sarà infatti presente nella tre giorni della Fiera partenopea con un proprio stand informativo e con il modello in dimensione reale (scala 1:1) del nuovo treno regionale a due piani Rock che, assieme al Pop, è destinato a rivoluzionare l'esperienza di viaggio dei pendolari a partire dalla primavera del 2019 e che prosegue così il suo roadshow nelle città italiane. Segno evidente che anche nel trasporto regionale #lamusicastacambiando.



Per tutti gli operatori che si recheranno alla BMT, Trenitalia ha inoltre previsto una particolare riduzione del 50% per i viaggi di andata e ritorno sui treni nazionali. I biglietti scontati dovranno avere come destinazione/origine Napoli per gli spostamenti di andata fino al 25 marzo e per i ritorni nei giorni compresi dal 23 al 27 marzo.



Con la sua partecipazione alla BMT, Trenitalia "si propone di accompagnare le Agenzie di viaggio nel percorso verso una relazione con il cliente sempre più completa, attraverso nuove offerte e servizi e ulteriori moderni strumenti per la gestione dei pagamenti".

