Borsa Milano, Italian Equity Week al via con il meglio del Lifestyle

(Teleborsa) - E' partita oggi 4 settembre 2018 alla Borsa di milano l'Italian Equity Week, una tre giorni dedicata ai tre principali settori dell'economia italiana - Lifestyle, Industrial, Infrastructure - ciascuno dei quali sarà protagonista di una giornata a tema (si parte il 4 settembre con il Lifestyle per chiudere il 6 con le Infrastrutture).



Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte in incontri one-to-one con primari investitori domestici e internazionali, briefing strategici settoriali e IPO Forum.



L'Italian Equity Week, che ha l'obiettivo di agevolare la relazione tra le società e gli investitori domestici e internazionali specializzati, viene organizzata da Borsa Italiana con il supporto di Confindustria e trova la collaborazione di varie banche d'affari come Bain & Company, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banca IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo, Citi, Equita SIM, HSBC, Intermonte SIM, Kepler-Cheuvreux, McKinsey & Company, Mediobanca e Unicredit. L'evento serve anche per illustrare alle società non quotate le opportunità offerte dall'accesso al mercato dei capitali.



Complessivamente saranno presenti all'Italian Equity Week 200 investitori in rappresentanza di 130 case d'investimento da 4 continenti che saranno coinvolti in quasi 1.400 incontri con le 60 società quotate presenti.



"Il mercato dei capitali svolge un ruolo centrale nel supportare le aziende nel proprio percorso di sviluppo e sempre più società italiane stanno scegliendo con successo la quotazione per finanziare gli ambiziosi piani di crescita e dotarsi di strutture organizzative e sistemi di governance moderni e competitivi", ha affermato Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, aggiungendo che il mercato italiano è semrpe più "efficiente, liquido ed estremamente internazionale".



"L'Italian Equity Week è un'iniziativa di sistema che Confindustria sostiene con forte convinzione perché mette in connessione imprese italiane eccellenti che vogliono e possono crescere con investitori domestici e internazionali che guardano con interesse al nostro mercat", ha dichiarato Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, nel discorso di apertura.



La prima giornata dell'Italian Equity Week si apre con l'Italian Lifestyle Day, dedicata alle società italiane operanti nel settore della moda, del lusso, del design e dell'alimentare: presenti oltre 90 investitori internazionali, 70 società quotate e non quotate, 300 incontri organizzati. Fra le 14 società quotate che partecipano oggi: Autogrill, Campari, Culti Milano, De' Longhi, Elica, F.I.L.A., FOPE, Italian Wine Brands, Masi Agricola, Massimo Zanetti Beverage Group, Monnalisa, Pininfarina, Piaggio & C, Piquadro.



Le società del settore lifestyle quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 42, con una capitalizzazione aggregata pari a oltre 123 miliardi di Euro, il 17% dell'intero mercato. Dal 2000 le società del settore hanno raccolto sui mercati di Borsa Italiana circa 15,7 miliardi di Euro, di cui oltre 9 miliardi in IPO.







