Borsa, raccolte utilities e difensivi

(Teleborsa) - Ben comprate a Piazza Affari le azioni legati al settore utility considerate "difensive" per eccellenza.



Raccolte in particolare, le Snam che guadagnano lo 0,74%, le Terna in salita dello 0,51% e le Italgas che volano di oltre un punto percentuale. PiĆ¹ timida la salita di A2A +0,17%.







