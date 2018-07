Borsa, Saipem in vetta al paniere delle Blue Chips

(Teleborsa) - Grande giornata per Saipem, che si conferma in vetta al paniere del FTSE MIB verso la chiusura delle trattazioni, con un guadagno del 4,16%.



Prosegue il tam tam nelle sale operative relativo al possibile annuncio di una maxi commessa da 1 miliardo nel Mar Caspio per il progetto Absheron Early Production System. Le indiscrezioni erano circolate già lo scorso venerdì dopo alcuni commenti fatti da banca Akros in un report, in cui si parlava appunto anche dell'importanza di questo importante ordine da Total.



Brilla anche un altro titolo legato dell'ingegneria petrolifera, come il produttore di tubi Tenaris che avanza del 3,71%, ma fa bene anche lo specialista dei cavi sottomarini Prysmian con un guadagno del 3,66%.

