Borsa, Space4: contatti con Guala Closure ma non accordi vincolanti

(Teleborsa) - Con Guala Closure "sono in corso discussioni che, come per altri target, ad oggi non si sono concretizzate nella formalizzazione di alcun accordo di natura vincolante".



E' quanto precisa Space4 riferimento alle notizie di stampa pubblicate, precisando che, come previsto dal suo scopo sociale, dalla data della sua ammissione a quotazione, "ha iniziato a valutare società target ai fini della business combination".



Space4, precisa inoltre che "non ha assunto nessun impegno che limiti la propria attività con alcuna controparte".

