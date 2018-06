Piazza Affari in rialzo, spread in calo

Buon avvio di settimana per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si allineano alla performance positiva dei listini asiatici e alla chiusura in gran spolvero di Wall Street di venerdì. Ad allentare le tensioni delle ultime settimane la formazione del Governo in Italia e la risoluzione della crisi in Spagna. Restano sullo sfondo le rinnovate tensioni commerciali alla luce della politica protezionistica degli Stati Uniti mentre dal fronte geopolitico c'è grande attesa sugli ultimi sviluppi della questione nordcoreana.



Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota 214 punti base, con un decremento di 16 punti base rispetto al precedente, con il rendimento del Btp a 10 anni che si posiziona al 2,53%.



Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,68%, Londra dello 0,59%, Parigi dello 0,5%.



A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dell'1%.



Sul listino di Milano bene Italgas (+2,95%) su ricoperture dopo i recenti cali. L'ipotesi di un merger con Societe Generale sostiene invece Unicredit che avanza dell'1,52%. Tra i best performer anche Poste Italiane (+1,47%) e Enel (+1,37%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler, che arretra dell'1,20% proseguendo la scia ribassista iniziata venerdì, giorno di presentazione del nuovo piano industriale.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione Brunello Cucinelli (+5,68%), Zignago Vetro (+2,42%), Fila (+2,41%) e Hera (+1,90%).



