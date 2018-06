Borse caute, Piazza Affari in calo

Piazza Affari in calo, mentre i mercati di Eurolandia restano cauti.



Sostanzialmente stabile lo spread tra Btp decennali e Bund, fermo a 234 punti base, con un rendimento del bond di 2,723 euro.



A Milano il Ftse Mib peggiora leggermente e cede 0,48%, mentre a Londra in Ftse 100 continua a perdere lo 0,55%. Ferme sul segno opposto le altre Borse: a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,35%, a Francoforte il Dax lo 0,78%. Infine a Madrid l'Ibex è in rialzo dello 0,16%. A piazza Affari continua la corsa di Stm (+5%) e Recordati (+4,2%). Cede Azimut (-4%) nel giorno dell'annuncio che Timone fiduciaria si rafforza nella holding salendo al 24,2%. Giù anche Banca Generali (-3,4%), Intesa (-2,7%) e Mediaset (-2,5%). (ANSA).



