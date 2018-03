Borsa, trend al rialzo a rischio sul mercato italiano

(Teleborsa) - Correzione tecnica o inversione di tendenza per Piazza Affari? Se lo chiedono in molti, ma i segnali arrivati dal mercato e dall'analisi grafica negli ultimi giorni fanno temere il peggio, ovvero l'avvio di una nuova stagione ribassista.



Da segnalare che il FIB, Future sull'indice FTSE MIB, ha rotto alcuni importantissimi supporti nei giorni scorsi, che se confermati potrebbero indicare una inversione di trend. Le quotazioni, attualmente a 21.630, hanno rotto nei giorni scorsi la media mobile a 144 giorni e ieri, in velocità ed in chiusura, quella a 200 giorni.



Se in chiusura oggi o nei prossimi giorni, il FIB dovesse portarsi stabilmente sotto la soglia di 21.490, si potrebbe anche iniziare a parlare di vera e propria inversione di trend in senso ribassista del mercato.



Un caso? La Fed ha appena annunciato il primo rialzo dei tassi del 2018, Trump ha confermato l'imposizione protezionistica della sua politica commerciale e Wall Street ha reagito male ad entrambe le notizie.

