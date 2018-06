Borsa, Triboo sbarca sul MTA

(Teleborsa) - Triboo entra ufficialmente sul Mercato Telematico Azionario.



La società attiva nel settore dell'e-commerce ha infatti salutato l'AIM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - nel quale era entrata nel marzo del 2014 - per sbarcate sul MTA, il mercato "allineato ai migliori standard internazionali" e "porta di accesso ad investitori globali", come spiega Borsa Italiana in una nota.



Si tratta del quinto passaggio di una società AIM Italia sul MTA.

