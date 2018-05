Borse asiatiche ancora deboli

(Teleborsa) - Continua l'andamento al ribasso per le borse asiatiche, che concludono la settimana negativamente. Tengono banco ancora una volta le questioni relative alle tensioni commerciali USA-Cina, predominando un clima di incertezza, nonostante i colloqui in corso tra le delegazioni dei due Paesi. Pesano anche i risultati senza slancio registrati ieri a Wall Street. Ancora chiusa la borsa di Tokyo che riaprirà nella giornata di lunedì.



In rosso le borse cinesi con Shanghai che segna un ribasso dello 0,23%, mentre Shenzhen un calo moderato dello 0,07%.



Segna il passo anche Seoul che perde lo 0,80%. Male anche Hong Kong (-0,60%) e Kuala Lumpur (-0,38%).



Tra le altre piazze asiatiche segno meno per Jakarta (-0,96%) e Singapore (-0,73%). Sottotono Bangkok (-0,04%) e Mumbai (-0,40%).



Sorride solo Taiwan (+0,14%).

