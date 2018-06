Borse asiatiche chiudono in forte rialzo

(Teleborsa) - Domina il segno più in quest'inizio di settimana per i principali listini asiatici. Nella prima seduta settimanale Tokyo chiude seguendo la scia rialzista lasciata venerdì 1 giugno da Wall Street. Nel weekend, nonostante la situazione di apparente stallo sul fronte dazi USA - Cina, il presidente americano Donald Trump ha confermato che incontrerà, il prossimo 12 giugno a Singapore, il leader nordcoreano Kim Jong-un.



Buon rialzo per l'indice Nikkei della borsa di Tokyo che ha riportato un aumento dello 1,37% a 22,475 punti, mentre il paniere Topix ha guadagnato l'1,39%.



Segno più anche per le borse cinesi, con Shanghai che guadagna lo 0,55%, mentre Shenzhen sale dello 0,30%. Guadagni oltre il punto percentuale per Hong Kong (+1,87%).



Tra le altre piazze asiatiche ottime prestazioni per Singapore (1,05%), Taiwan (1,47%) e Jakarta (0,78%).



Rialzi più moderati per Seoul (0,34%) e Bangkok (0,15%), mentre chiudono lievemente sotto la parità solo Kuala Lumpur (-0,01%) e Mumbai (-0,05%).







