Borse asiatiche chiudono in rialzo

(Teleborsa) - Chiusura con segno più per i principali indici azionari orientali, seguendo la scia al rialzo lasciata ieri da Wall Street. Grande attesa sui mercati per le dichiarazioni odierne di Donald Trump, con il presidente USA pronto a ritirare unilateralmente gli accordi sul nucleare con l'Iran, reintroducendo le sanzioni del 2015. Sul fronte macro, sotto le attese il dato sulla spesa delle famiglie in Giappone.



Poco mosso l'indice Nikkei della borsa di Tokyo visto in rialzo dello 0,18% a 22,508 punti, fa meglio il paniere Topix che guadagna lo 0,34%.



Fanno meglio le borse cinesi con Shanghai che segna +0,61%, mentre Shenzhen guadagna lo 0,53%. In grande spolvero anche Hong Kong (+1,77%).



Tra le altre piazze asiatiche sorridono Kuala Lumpur (+0,67%), Singapore (+0,25%) e Taiwan (+0,82%).



Segno meno invece per Bangkok (-1,17%) e Seoul (-0,47%). Ancora un crollo per Jakarta (-2,02%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA