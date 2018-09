Borse asiatiche chiudono la seduta in forte ribasso

(Teleborsa) - I principali listini asiatici si avviano a terminare la seduta con sostenuti ribassi. Pesa sui mercati mondiali il rischio di una nuova ondata di dazi, per ulteriori 200 miliardi, nella guerra commerciale tra USA e Cina. In giornata occhi puntati su Washington, dove Stati Uniti e Canada proseguiranno le trattative per un accordo commerciale volto a sostituire il NAFTA.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,51% a 22,602 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,93%. Il Paese nipponico fa la conta dei danni dopo il passaggio del tifone Jebi, che ha colpito le regioni centro occidentali della nazione. Al momento il bilancio parla di 11 morti e almeno 300 feriti. Innumerevoli i disagi per la popolazione, specialmente nella zona di Osaka.



Passo indietro anche per le Borse cinesi dopo il buon rialzo di ieri, con Shanghai che perde l'1,19%, mentre Shenzhen scende dell'1,13%. Male Hong Kong (-1,78%),



Perdite sostenute anche per Seoul (-1,00%), Singapore (-1,18%) e Bangkok (-0,78%).



Ribassi più moderati invece per Taiwan (-0,25%), Kuala Lumpur (-0,30%) e Mumbai (-0,25%). A picco Jakarta (-3,33%).





© RIPRODUZIONE RISERVATA