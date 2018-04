Borse asiatiche col segno piÃ¹, non trattano Tokyo e la Cina

(Teleborsa) - Chiusura positiva per tutte le principali borse asiatiche, nonostante non abbiano trattato Tokyo, Shangai e Shenzen, chiusi a causa di una festività prevista anche per la giornata di domani.



Tra le altre borse, spicca il risultato di Hong Kong che guadagna l'1,53%, spinta su dai risultati di banche e assicurazioni. In evidenza anche Seoul (+0,92%) e Singapore (+1,18%).



Chiusura con segno più anche per Sidney (+0,48%), Taiwan (+0,99%) e Mumbai (+0,60%). Torna su anche Jakarta (+0,63%).



Più moderati i rialzi di Kuala Lumpur (+0,10%) e Bangkok (+0,19%).

