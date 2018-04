Borse asiatiche con il segno piÃ¹

(Teleborsa) - Giornata positiva per le principali borse asiatiche che chiudono la sessione al di sopra della parità. A fare da traino le trimestrali USA nel settore tecnologico e l'allentarsi della tensione tra le due Coree, con lo storico incontro tra i rispettivi leader avvenuto oggi.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,66% a 22,467 punti, mentre il paniere Topix ha guadagnato lo 0,23%.



Segno positivo per le borse cinesi con Shanghai che segna un lieve rialzo dello 0,08%, mentre Shenzen porta a casa lo 0,29%.



Bene anche Hong Kong (+0,63%) e Taiwan (+0,62%).



Tra le altre piazze asiatiche ancora in luce Seul che ha chiuso in rialzo dello 0,68%. Segno più per Kuala Lumpur (+0,37%), Singapore (+0,26%) e Mumbai (+0,63%).





In rialzo anche Sidney (+0,66%) e Bangkok (+0,18%). In parità Jakarta (+0,01%).

