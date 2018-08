Borse asiatiche in lieve rialzo

(Teleborsa) - Dopo la brillante sessione registrata ieri 27 agosto, prevale ancora il segno più tra i principali listini asiatici ma con guadagni nettamente più moderati. Variazioni poco significative per Tokyo, viaggiano intorno alla parità gli indici cinesi dopo che ieri avevano sfiorato guadagni oltre i due punti percentuali.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,13% a 22,286 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,31%.



Sostano vicino alla parità le borse cinesi, con Shanghai che non riporta alcuna variazione, mentre Shenzhen mostra un lieve calo dello 0,07%. In rialzo invece Hong Kong (0,26%).



Domina il colore verde nel resto dell'Asia. Salgono Seoul (0,08%), Taiwan (0,80%) e Jakarta (0,24%).



Tra le altre piazze bene Kuala Lumpur (0,51%) e Singapore (0,90%). Sorridono anche Bangkok (0,28%) e Mumbai (0,39%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA