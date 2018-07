Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della debolezza per le principali borse asiatiche orfane della piazza di Tokyo, rimasta chiusa per festività, mentre i dati sul commercio cinese, diffusi nella seduta di venerdì, hanno riacutizzato i timori sulla disputa tra USA e Cina.



Giù la borsa di Shanghai (-0,81%) seguita da Shenzhen (-0,30%), mentre Seul cede lo 0,37%.



In rosso anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Jakarta perde lo 0,97%, Taiwan arretra dello 0,43%, Singapore scende dello 0,84%. Frazionali i ribassi anche per Kuala Lumpur -0,19%, Bangkok -0,72% e Hong Kong -0,38%.



Altrove Mumbai lima lo 0,13% e Sidney lo 0,46%.





