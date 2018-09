Borse asiatiche in rally. La guerra dei dazi non fa piÃ¹ paura

(Teleborsa) - Piovono acquisti sulle principali Borse asiatiche, che sembrano aver messo in secondo piano l'inevitabile guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



Tokyo riporta anche oggi guadagni superiori al punto percentuale dopo la chiusura del 17 settembre. L'indice Nikkei ha chiuso con un rialzo dell'1,18% a 23.696 punti mentre il più ampio paniere Topix porta a casa un +1,54% a 1.786 punti.



Corrono anche le Borse cinesi con Shanghai che guadagna l'1,52%, mentre Shenzhen sale dell'1,79%. Ancora guadagni su Hong Kong (+1,63%).



In contro trend Seoul con una limatura dello 0,10%. Segno più per Mumbai (+0,34%) e Bangkok (+0,96%).



Tra le altre piazze asiatiche Kuala Lumpur avanza di mezzo punto percentuale, Singapore dello 0,96%, Taiwan dello 0,90%, Jakarta dello 0,90%.

