Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - La debole lettura dell'inflazione statunitense ha sostenuto gli acquisti tra le principali borse asiatiche che mostrano nel complesso segni positivi.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dell'1% a 22.721,54 punti, mentre il paniere Topix ha guadagnato lo 0,80% a 1.791,90 punti.



In lieve recupero le borse cinesi con Shanghai che segna un +0,07%, mentre al contrario Shenzhen cede lo 0,29%. L'inflazione in Cina ha mostrato segnato di rallentamento nel mese di aprile, mentre si rafforzano i prezzi alla produzione. Frazionale la salita di Seul +0,67% seguita da Taiwan +0,92%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong avanza dell'1,34% e Singapore dello 0,89%. Bangkok +0,12%.



Altrove Mumbay sale dello 0,30% e Sydney solo dello 0,05%.



Chiusa ancora per festività Kuala Lumpur mentre riapre i battenti Jakarta con un balzo dell'1,84%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA