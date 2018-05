Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - Inizio settimana con segno più per i principali listini asiatici. In luce le borse cinesi dopo l'accordo USA-Cina sui dazi, raggiunto a margine di un incontro tra le delegazioni dei due Paesi a Washington, che pare scongiurare la guerra commerciale tra i due Paesi. Sul fronte macro oltre le attese la bilancia commerciale del Giappone.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,35% a 23,011 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,03%.



Rialzo per le borse cinesi con Shanghai che guadagna lo 0,69%, mentre Shenzhen sale dell'1,13%.



In rialzo anche Hong Kong (0,58%), Seoul (0,24%) e Taiwan (1,25%).



Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,42%), Singapore (0,75%) e Bangkok (0,72%). In calo solo Jakarta (-0,72%) e Mumbai (-0,30%).

